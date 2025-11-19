ΕΟΠΥΥ: «Δεν είναι νέα τα κυκλώματα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις – Αφορούν στο 2025 και έχουν αντιμετωπιστεί»

Ο ΕΟΠΥΥ θέλησε να διευκρινίσει ότι τα δημοσιεύματα που μιλάνε για την «απάτη 12 εκ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία» μιλάνε για υποθέσεις που ο Οργανισμός γνώριζε, δεν ήταν καινούριες και έκανε τις κατάλληλες ενέργειες για να τις σταματήσει και για να τιμωρήσει τους εμπλεκόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Η αποκάλυψη του ΕΟΠΥΥ αφορά τις παράνομες συνταγογραφήσεις που γίνονταν ήδη από τα προηγούμενα έτη. Αυτές έχουν γίνει γνωστές τόσο από ελέγχους που γίνονται μέσω των συστημάτων και εργαλείων του Οργανισμού όσο και από υποθέσεις που αφορούν δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας ή άλλων αρχών για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός και συνεπώς δεν αφορούν νέα «κυκλώματα» ή «απάτες» όπως εσφαλμένα αναπαράχθηκε στον τύπο.

Για όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ, έχει λάβει δράση και έχει κάνει κάθε ενέργεια για να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, ενώ έχει επιβάλει και τα ανάλογα πρόστιμα τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι:

για τους ιατρούς καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως 15.000€ ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης

καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης για τους φαρμακοποιούς, καταλογισμό της ζημιάς και επιβολή προστίμου έως 50% επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα.

Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες προασπίζουν τα δικαιώματα των δικαιούχων στην πρόσβαση της δημόσιας υγείας και παράλληλα αποκαθιστούν την οικονομική ζημία του Οργανισμού παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στο πλαίσιο σύσκεψης της Διοικήτριας με τα στελέχη του Οργανισμού.

Η συνάντηση αυτή αφορούσε το συνολικό απολογισμό του έργου όλων των υπηρεσιών για όλο το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο 2025 με ειδική έμφαση στα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄οίκον, η εφαρμογή των DRGs στην αποζημίωση των νοσηλειών των δημόσιων νοσοκομείων, ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ιδιωτών παρόχων υγείας, η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου κ.α.

Τα στελέχη του Οργανισμού, κάνουν όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, συνεργάζονται με όλες τις αρχές, με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων των φορολογούμενων πολιτών προς όφελος των ασθενών.