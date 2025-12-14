Εορταστικό ωράριο 2025: Κοσμοσυρροή στην Ερμού για τα ανοιχτά καταστήματα

Με ανεβασμένα ρολά υποδέχθηκαν τους καταναλωτές από τις 11:00 το πρωί τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κίνηση στην οδό Ερμού και στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, καθώς πλήθος κόσμου κατεβαίνει στο κέντρο για τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00 λόγω του εορταστικού ωραρίου.

​Η εικόνα στην αγορά είναι μικτή, με κάποιους να προχωρούν ήδη στις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές, κρατώντας τσάντες από καταστήματα, και άλλους να περιορίζονται σε έρευνα αγοράς, ελέγχοντας τις τιμές στις βιτρίνες πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.

​Παράλληλα, λόγω της ημέρας και του καλού καιρού, πολλοί είναι εκείνοι που συνδύασαν την επίσκεψη στο κέντρο με μια βόλτα, απολαμβάνοντας τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα έως τις 16:00 (ή 18:00 ή και έως 20:00 για τα πολυκαταστήματα/σουπερμάρκετ βάσει πολιτικής), ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις μεσημεριανές ώρες.

«Κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» – Διαμαρτυρία εργαζομένων στην Ερμού

Με κεντρικό σύνθημα «ούτε 32, ούτε και 8, κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε παρέμβαση στον πεζόδρομο της Ερμού, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Τα μέλη του Συλλόγου αρχικά συγκεντρώθηκαν στην χριστουγεννιάτικη «πύλη», στην αρχή της Ερμού, όπου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συνομίλησαν με καταναλωτές για τα αιτήματά τους και στη συνέχεια έκαναν πορεία διασχίζοντας την Ερμού και καταλήγοντας στο Μοναστηράκι.