Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εορταστικό ωράριο 2025: Κοσμοσυρροή στην Ερμού για τα ανοιχτά καταστήματα

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 16:00 και έως τις 20:00 για τα πολυκαταστήματα και τα σουπερμάρκετ
Κόσμος στην Ερμού
Αυξημένη η κίνηση στην Ερμού λόγω εορταστικού ωραρίου

Με ανεβασμένα ρολά υποδέχθηκαν τους καταναλωτές από τις 11:00 το πρωί τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κίνηση στην οδό Ερμού και στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, καθώς πλήθος κόσμου κατεβαίνει στο κέντρο για τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00 λόγω του εορταστικού ωραρίου.

​Η εικόνα στην αγορά είναι μικτή, με κάποιους να προχωρούν ήδη στις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές, κρατώντας τσάντες από καταστήματα, και άλλους να περιορίζονται σε έρευνα αγοράς, ελέγχοντας τις τιμές στις βιτρίνες πριν καταλήξουν στις επιλογές τους.

​Παράλληλα, λόγω της ημέρας και του καλού καιρού, πολλοί είναι εκείνοι που συνδύασαν την επίσκεψη στο κέντρο με μια βόλτα, απολαμβάνοντας τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα έως τις 16:00 (ή 18:00 ή και έως 20:00 για τα πολυκαταστήματα/σουπερμάρκετ βάσει πολιτικής), ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις μεσημεριανές ώρες.

«Κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» – Διαμαρτυρία εργαζομένων στην Ερμού

Με κεντρικό σύνθημα «ούτε 32, ούτε και 8, κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε παρέμβαση στον πεζόδρομο της Ερμού, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Τα μέλη του Συλλόγου αρχικά συγκεντρώθηκαν στην χριστουγεννιάτικη «πύλη», στην αρχή της Ερμού, όπου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συνομίλησαν με καταναλωτές για τα αιτήματά τους και στη συνέχεια έκαναν πορεία διασχίζοντας την Ερμού και καταλήγοντας στο Μοναστηράκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
204
147
97
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Για βαριά κακουργήματα κατηγορούνται Χιλετζάκης, Λαμπράκης και οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και άλλα κακουργήματα
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 8
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ουδέποτε του ζητήθηκε να επιδείξει άδεια οδήγησης που νομίμως κατέχει» – Η ανακοίνωση του δικηγόρου του
«Πραγματικός οδηγός του οχήματος ήταν ο πατέρας του Απόστολος Τσιτσιπάς» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 27
Newsit logo
Newsit logo