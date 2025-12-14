Εορταστικό ωράριο 2025: Ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή (12.12.2025), με το εορταστικό ωράριο να έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη (11.12.2025) και τους καταναλωτές να έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές τους για τα Χριστούγεννα.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11:00 έως τις 16:00 το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00. Η συγκεκριμένη Κυριακή είναι μία από τις 3 που λειτουργούν τα καταστήματα τον Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και για άλλες 2 Κυριακές μέσα στον Δεκέμβρη, στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ