Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Εορταστικό ωράριο 2025: Ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν

Οι καταναλωτές έχουν σήμερα μια επιπλέον ευκαιρία για να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους
Πλατεία Συντάγματος τα Χριστούγεννα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή (12.12.2025), με το εορταστικό ωράριο να έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη (11.12.2025) και τους καταναλωτές να έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές τους για τα Χριστούγεννα.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11:00 έως τις 16:00 το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00. Η συγκεκριμένη Κυριακή είναι μία από τις 3 που λειτουργούν τα καταστήματα τον Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων. 

Οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και για άλλες 2 Κυριακές μέσα στον Δεκέμβρη, στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
203
140
97
86
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κόμβο για μεταφορά και υγροποίηση διοξειδίου του άνθρακα με επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ
Τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές αυτής της νέας δραστηριότητας, που ανοίγει νέους δρόμους για την Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Διαχείριση των Βιομηχανικών Εκπομπών
Large LNG storage tanks
Επιθεώρηση Εργασίας: Έλεγχοι ρεκόρ και ψηφιακά εργαλεία ενόψει Χριστουγέννων
Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα παρεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες
Επιθεώρηση Εργασίας: Έλεγχοι ρεκόρ και ψηφιακά εργαλεία ενόψει Χριστουγέννων
Newsit logo
Newsit logo