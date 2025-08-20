Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Αυγούστου 2025

Σήμερα, Τετάρτη (20.8.2025) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα,

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*,

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος,

Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα,

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*.

Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης είναι άγνωστοι στους Συναξαριστές. Η μνήμη τους γινόταν στην Κύπρο, οπού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες.

Κατάγονταν από τη Χαλκηδόνα (μάλλον Καρχηδόνα), όπου συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα και διότι ήταν χριστιανοί φυλακίστηκαν. Όταν ελευθερώθηκαν κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου, κοντά στη Λεμεσό, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη.

Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ, από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, τον Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.