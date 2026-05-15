Λέσβος: Κάτοικοι κατέγραψαν εικόνες από ανεξέλεγκτες ταφές ζώων λόγω αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες για ανεξέλεγκτες ταφές ζώων λόγω αφθώδους πυρετού και φόβοι για περιβαλλοντική επιβάρυνση
Όπως όλα δείχνουν η έως τώρα επιβεβλημένη πρακτική της σφαγής ζώων – προβάτων, αιγών και βοοειδών – που εντοπίζονται σε θετικές εκτροφές στη Λέσβο, δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Σοβαρές καταγγελίες για ανεξέλεγκτες ταφές ζώων στη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού και φόβοι για περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί κάνουν οι κάτοικοι.

Το «Ν» φέρνει φωτογραφίες κατοίκων που κατέγραψαν εικόνες από την ταφή μεγάλου αριθμού ζώων σε περιοχή κοντά στο Σκαλοχώρι.

Στο όνομα της αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο, αν δεν ληφθούν μέτρα.

Φωτογραφίες κατοίκων που κατέγραψαν εικόνες από την ταφή μεγάλου αριθμού ζώων σε περιοχή κοντά στο Σκαλοχώρι
Συνεχίζονται οι ανεξέλεγκτες ταφές κοντά στο Σκαλοχώρι

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον λάκκο που δημιουργήθηκε λίγο έξω από το Σκαλοχώρι από σκαπτικό μηχάνημα, όπου σε βάθος μόλις 2 μέτρων βγήκε νερό. Μέσα σε αυτόν τον λάκκο πετάχτηκαν τα πτώματα 4.500 ζώων.

Τα νεκρά ζώα μεταφέρθηκαν από τα σημεία θανάτωσής τους με ανοιχτά φορτηγά, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διασπορά της νόσου σε όλη την περιοχή. Υπάρχει απόφαση που εγκρίνει την ταφή των 4.500 αιγοπροβάτων μια ανάσα έξω από το Σκαλοχώρι; Ίσως αυτή η πρακτική να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με το «Ν».

Στο σημείο όπου θάφτηκαν τα ζώα ήδη αναβλύζουν υγρά από την αποσύνθεση που μόλις ξεκίνησε
Στο σημείο όπου θάφτηκαν τα ζώα ήδη αναβλύζουν υγρά από την αποσύνθεση που μόλις ξεκίνησε.

Το newsit.gr βρέθηκε στην περιοχή Γεφύρι Κρεμαστής στην Αγία Παρασκευή Λέσβου όπου έχουν θαφτεί ζώα, που είχαν μολυνθεί από αφθώδη πυρετό και θανατώθηκαν από τις υγειονομικές Αρχές.

