Ελλάδα

Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστίνιου που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου
Ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Άμεσα αναμένεται να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ζήτησε να ελεγχθεί άμεσα ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφτασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Οι επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος, που αρχικά είχε διαρρεύσει ότι είναι Σύρος, επιτέθηκε στις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας στην 14χρονη, την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Στη συνέχεια, μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, όπου προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης.

Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Μαράια
Η Μαράια γνωστοποίησε ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».
Η Μαράια Αντετοκούνμπο κατά την άφιξη της Εθνικής
Η πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα μετά από καρκίνο του ενδομητρίου – 34χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει μητέρα
Μια 34χρονη ασθενής από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε προσβληθεί από καρκίνο ενδομητρίου ετοιμάζεται σήμερα να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση
Έγκυος γυναίκα
Newsit logo
Newsit logo