Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστίνιου που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό

Άμεσα αναμένεται να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ζήτησε να ελεγχθεί άμεσα ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφτασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Οι επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος, που αρχικά είχε διαρρεύσει ότι είναι Σύρος, επιτέθηκε στις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας στην 14χρονη, την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Στη συνέχεια, μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, όπου προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης.

Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.