Επεισόδια μετά τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη – Διαδηλωτές πήραν στο κυνήγι τους κουκουλοφόρους

Πεδίο μάχης το Σύνταγμα στο τέλος του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025). Τα επεισόδια προκάλεσε ομάδα περίπου 20 ατόμων που πέταξε μολότοφ κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μόλις έληξε το συλλαλητήριο για τα Τέμπη, περίπου 20 κουκουλοφόροι έριξαν μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, προκαλώντας αναταραχή ανάμεσα στους διαδηλωτές, κάποιοι εκ των οποίων επιτέθηκαν στους δράστες!

Επιπλέον, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έριξαν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και χημικά και τελικά διέλυσαν τα 20 άτομα στο ύψος μεταξύ Ερμού και Πανεπιστημίου.

Από τις 9:20 το βράδυ η κίνηση στους δρόμους του Συντάγματος αποκαθίσταται σταδιακά.