Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Στο μικροσκόπιο το όπλο των δραστών – Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 4ου εμπλεκόμενου

Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες από την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και ένας Έλληνας γνώριμος της αστυνομίας - Ο ένας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Το κατάστημα που έγινε η επίθεση στα Πατήσια
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) στην οδό Πατησίων μπροστά μάλιστα σε κόσμο μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην οδό Πατησίων και στους δύο μηρούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά τους πυροβολισμούς ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να συλλαμβάνει τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους.

Πρόκειται για δύο άνδρες απο την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και έναν Έλληνα γνώριμο της αστυνομίας.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του τέταρτου ατόμου που διαφεύγει, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και το όπλο.

Αυτό βρέθηκε στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια, ήταν μέσα σε μια σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται στα χέρια των στελεχών της ΕΛΑΣ και εξετάζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη επίθεση.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα το newsit.gr φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη.

Οι δυο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα, ώστε να μην είναι διακριτά τα χαρακτηριστικά τους και με σταθερό βήμα έφτασαν στο κατάστημα στα Πατήσια και στη συνέχεια πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη.

 

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει.

