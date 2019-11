Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ – Κατάσταση πολιορκίας με τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο

Από εκεί και για περίπου τρεις ώρες ζήσαμε καταστάσεις πολιορκίας με άνδρες των ΜΑΤ να έχουν περικυκλώσει φοιτητές μέσα στο προαύλιο του πανεπιστημίου και άλλους να βρίσκονται έξω από αυτό και να ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών. Σε όλο αυτό να προσθέσουμε και την άφιξη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΜέΡΑ25 για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές.

Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν όταν κόπηκε το λουκέτο της ΑΣΟΕΕ. Δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στην συμβολή της Δεριγνύ με την Πατησίων και πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Η αστυνομία απαντώντας έκανε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Τελικά περίπου 80 άτομα κατάφεραν να μπουν στο προαύλιο του Πανεπιστημίου όπου περικυκλώθηκαν από άνδρες των ΜΑΤ και ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα.

Clashes erupt now in #Athens University of Economics and Business #ASOEE ahead of November 17 Annivers. in #Greece. Riot Police used tear gas while found in university, full face masks and Molotov cocktail making materials used by rioters to attack.#ΑΣΟΕΕpic.twitter.com/fHiqfbN4dO

— ελ σαλταδόρ (@23perry245) November 11, 2019