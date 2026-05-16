Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε άνδρα που βρέθηκαν πάνω από 4,8 κιλά κάνναβης στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, αφού εντόπισαν 21 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 822 γραμμαρίων.

Η σύλληψη για την κατοχή κάνναβης έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της οικίας 21 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 822 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.