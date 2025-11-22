Ελλάδα

Επεισοδιακή διάρρηξη στη Θεσσαλονίκη: Πήδηξαν από μπαλκόνι 6 μέτρων, τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν

Οι αρχές αναζητούν και τον συνεργό τους ο οποίος περίμενε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διάρρηξης
Στο νοσοκομείο κατέληξαν 2 άνδρες μετά από επεισοδιακή διάρρηξη που έκαναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Παρά το καλοστημένο σχέδιό τους, η παρουσία του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη τους προκάλεσε πανικό με αποτέλεσμα να πέσουν από μπαλκόνι 6 μέτρων.

Η διάρρηξη έγινε το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025) στον Δρυμό της Θεσσαλονίκης. Οι 2 δράστες αφού εισέβαλαν στο σπίτι και προσπάθησαν να βρουν χρήματα και κοσμήματα, συνειδητοποίησαν πως σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ηλικιωμένος. Έτσι πήδηξαν στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές της τοπικής οργάνωσης για να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Οι αρχές αναζητούν και τον συνεργό τους ο οποίος περίμενε στο αυτοκίνητο, κρατώντας τσίλιες.

Πληροφορίες από thesspost.gr

