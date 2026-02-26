Συμβαίνει τώρα:
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Φλώρινα: Χειροπέδες σε απατεώνες με λεία άνω των 200.000 ευρώ

Από την καταδίωξη τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός
Μία κινηματογραφική καταδίωξη έγινε στη Φλώρινα, όταν αυτοκίνητο δεν σταμάτησε μετά από σήμα της αστυνομίας με αποτέλεσμα οι αρχές να αναγκαστούν να τον κυνηγήσουν, με τον έναν μάλιστα να οδηγείται μετά στο νοσοκομείο εξαιτίας τραυματισμού.

Οι δράστες στη Φλώρινα δεν κατάφεραν να ξεφύγουν και οι αστυνομικοί που έκαναν την καταδίωξη τους συνέλαβαν. Μάλιστα ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε κλέψει 145 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ από μια 89χρονη γυναίκα σε περιοχή της Πέλλας.

Ο ίδιος είχε ακόμα κλέψει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά από 65χρονη σε περιοχή της Φλώρινας.

Στην υπόθεση συνεργάστηκαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και Πέλλας και από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν κάνει συνολικά δύο απάτες και δύο απόπειρες εξαπάτησης, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μετά την καταδίωξη μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο γενικό νοσοκομείο Φλώρινας, αλλά τα τραύματά του ήταν ελαφρά και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Οι δύο άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της απάτης. Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη ενός συνεργού των συλληφθέντων.

