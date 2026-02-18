Επεισοδιακή καταδίωξη στο Αιγάλεω: 21χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα (18.02.2026), στο Αιγάλεω, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 21χρονο οδηγό που δεν σταμάτησε σε σήμα των αρχών για έλεγχο.

Όλα έγιναν περίπου στις 00:10 στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ανδριανουπόλεως, στο Αιγάλεω, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ο νεαρός οδηγός ωστόσο, αντί να κόψει ταχύτητα, έσβησε τα φώτα, πάτησε το γκάζι και τράπηκε σε φυγή. Αμέσως ξεκίνησε και η καταδίωξή του με αστυνομικούς και 21χρονος να φτάσουν έως τον παράδρομο του Κηφισού.

Σε εκείνο το σημείο μάλιστα, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ο 21χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόστιμα για τροχονονομικές παραβάσεις.