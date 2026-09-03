Επικίνδυνο 10ήμερο για φωτιές με θυελλώδεις ανέμους και αύξηση της θερμοκρασίας – Από αμέλεια το 90% των πυρκαγιών

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς τις επόμενες ημέρες, έκρουσε σήμερα (03.09.2026) ο Κώστας Τσίγκας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε πως αναμένονται ισχυροί άνεμοι ενώ από την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει κατακόρυφα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ, ανέφερε συγκεκριμένα πως έως και το Σαββατοκύριακο στη χώρα θα καταγραφούν θυελλώδεις άνεμοι με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιές. Από την Κυριακή ωστόσο οι άνεμοι θα πέσουν ενώ η θερμοκρασία θα αυξηθεί δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.

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Έκανε έκκληση για αυξημένη προσοχή και επιφυλακή για τις επόμενες 10 ημέρες και υπενθύμισε στους πολίτες να μην κάνουν καμία χρήση φλόγας ή εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

918 φωτιές εκδηλώθηκαν μόνο τον Αύγουστο

Παραθέτοντας στοιχεία για τις φωτιές που ξέσπασαν φέτος συγκριτικά με πέρυσι, ο Κώστας Τσίγκας διευκρίνισε πως αν και υπάρχει μείωση των περιστατικών, στόχος είναι αυτό το νούμερο να μηδενιστεί.

Ανέφερε συγκεκριμένα πως το 2025 μπήκαν 6.376 φωτιές ενώ το 2026 ξέσπασαν 4.819 φωτιές.

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Δείτε που πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Ο Αύγουστος και φέτος ήταν ο πιο δύσκολος μήνας καθώς έκλεισε με 918 πυρκαγιές έναντι 1.079 το 2025, ποσοστό που αναλογεί περίπου σε 30 φωτιές ημερησίως.

Υπογράμμισε πως «αρκεί μία πυρκαγιά σε δύσκολη περιοχή για να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή και να κινδυνεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον».

Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Το 90% των πυρκαγιών από αμέλεια

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως το 90% των πυρκαγιών που ξεσπούν οφείλονται σε αμέλεια. Το 10% σε εμπρησμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκύπτουν τα εξής:

Θερμές εργασίες: 30%

Καύση υλικών / χόρτων: 22%

Αγροτικές εργασίες: 20%

Ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές βλάβες: 19%

Τσιγάρο: 4%

Πυροτεχνήματα: 3%

Μελισσοκομικές εργασίες: 2%

O καιρός σήμερα

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της Κεντρικής Στερεάς. Από το πρωί, οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 34.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.