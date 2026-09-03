Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χανιά: Γουρουνάκια πήγαν για καφέ και έκαναν βόλτα μπροστά σε μαγαζιά στον Βάμο Αποκορώνου

Το βίντεο έκανε τον γύρο των social media και σχολιάστηκε αναλόγως
χανιά γουρούνια
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία ασυνήθιστη παρέα είχαν οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, χθες (2/9/2026) το βράδυ, αφού γουρουνάκια κατέβηκαν αμέριμνα τον δρόμο καιέκαναν βόλτα στην πλατεία.

Η παρέλαση των γουρουνιών στα Χανιά κατεγράφη σε βίντεο από τους παρευρισκόμενους και έκανε τον γύρο των social media, αποσπώντας πολλά σοκαρισμένα και χιουμοριστικά σχόλια.

Η εμφάνιση ζώων σε κεντρικά σημεία χωριών ή πόλεων έχει γίνει πλέον ένα συχνό φαινόμενο.

Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν ήταν κάποιο άγριο ζώο και δεν κινδύνεψε κανείς, μόνο… γέλασε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
187
181
103
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ευχαριστώ μαθητή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναβάθμιση του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης
«Κύριε πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας» ανάφερε ο μαθητής
Ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος
7
Στην τελική ευθεία ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο
«Ανοίγουμε τον διάλογο με θάρρος. Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από μία πλατφόρμα που έχουμε ήδη οργανώσει, με ερωτήσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς», είπε αρχικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη
Λύκειο, Πανελλαδικές
Newsit logo
Newsit logo