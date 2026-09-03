Φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου: Οριοθετήθηκε σε λίγα λεπτά – Έκαψε αγροτική έκταση

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (03.09.2026), η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί.

Η φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου καίει αγροτική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

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Από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.