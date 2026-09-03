Ελλάδα

Φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου: Οριοθετήθηκε σε λίγα λεπτά – Έκαψε αγροτική έκταση

Από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο, ενώ κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες
Ελικόπτερο σβήνει φωτιά
Φωτογραφία αρχείου \ Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (03.09.2026), η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί.

Η φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου καίει αγροτική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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