Ελλάδα

Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβιβ

Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβιβ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και o Όμιλος AKTOR, χορηγός της ομάδας, φιλοξένησαν την Πέμπτη (19.12.2025) στο παιχνίδι του ιστορικού συλλόγου με την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, την πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους καλεσμένους της, οι οποίοι παρακολούθησαν τη μεγάλη νίκη της ομάδας.

Κατά την παραμονή της στο γήπεδο, η κυρία Γκίλφοϊλ βρέθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγο του ιστορικού ηγέτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αείμνηστου Παύλου Γιαννακοπούλου και τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλη Παρθενόπουλο.

kimberly guilfoyle kae panathinaikos

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, η κυρία Γκίλφοϊλ βρέθηκε με τον coach του συλλόγου, Εργκίν Αταμάν, αλλά και το guard της ομάδας,  Κέντρικ Ναν, πρώτο σκόρερ και MVP της βραδιάς.

kimberly guilfoyle kae panathinaikos kimberly guilfoyle kae panathinaikos

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, η ομάδα χάρισε στους επισκέπτες αναμνηστικές φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR με τα ονόματά τους.

Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
113
88
83
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άνοιξε το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά: 500 θέσεις, πρόσβαση χωρίς εισιτήριο και δωρεάν οι πρώτες 2 ώρες για τις γιορτές
Στο πάρκινγκ υπάρχει επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, ενώ φιλοξενείται αφιερωματική έκθεση στον Αντώνη Τρίτση, όπου βρίσκεται και το προσωπικό του αυτοκίνητο
Άνοιξε το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά: 500 θέσεις, πρόσβαση χωρίς εισιτήριο και δωρεάν οι πρώτες 2 ώρες για τις γιορτές
Newsit logo
Newsit logo