Επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβιβ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και o Όμιλος AKTOR, χορηγός της ομάδας, φιλοξένησαν την Πέμπτη (19.12.2025) στο παιχνίδι του ιστορικού συλλόγου με την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, την πρέσβη των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους καλεσμένους της, οι οποίοι παρακολούθησαν τη μεγάλη νίκη της ομάδας.

Κατά την παραμονή της στο γήπεδο, η κυρία Γκίλφοϊλ βρέθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγο του ιστορικού ηγέτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αείμνηστου Παύλου Γιαννακοπούλου και τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλη Παρθενόπουλο.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, η κυρία Γκίλφοϊλ βρέθηκε με τον coach του συλλόγου, Εργκίν Αταμάν, αλλά και το guard της ομάδας, Κέντρικ Ναν, πρώτο σκόρερ και MVP της βραδιάς.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, η ομάδα χάρισε στους επισκέπτες αναμνηστικές φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR με τα ονόματά τους.