Ελλάδα

Επιστροφή αδειούχων του Αυγούστου: Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, χαμηλές ταχύτητες από Κινέτα μέχρι Μέγαρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν περισσότερα από 84.000 αυτοκίνητα
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου
Αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου / ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ EUROKINIS

Επιστρέφουν σταδιακά την Κυριακή (24.08.2025) οι αδειούχοι του καλοκαιριού. Σε ισχύ μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των οδηγών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική, καθώς οι διακοπές για τους περισσότερους φτάνουν στο τέλος με αποτέλεσμα η κίνηση στα οδικά δίκτυα να είναι αυξημένη, με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται στην Αθηνών – Κορίνθου.

Οι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν σταδιακά και η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες διεξάγεται ομαλά. Μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές  ταχύτητες, από την Κινέτα μέχρι τα Μέγαρα.

 

Επιστροφή αδειούχων του καλοκαιριού από την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
EUROKINISSI / Φωτογραφία Δήμητρας Κούτρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών – Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς.

EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία Δήμητρας Κούτρα

Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.

EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία Δήμητρας Κούτρα

Δείτε Live την κίνηση ΕΔΩ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo