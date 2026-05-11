Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς – Τους έταζε θεραπείες με νέα φάρμακα

Γιατρός με ειδικότητα ογκολόγου καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνολική κάθειρξη 12 ετών, επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς – συνήθως τελικού σταδίου – και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει τους ασθενείς σε κλινικές μελέτες, με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο ογκολόγο για δωροληψία υπαλλήλου, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα (κακούργημα), όπως επίσης για απάτη (σε πλημμέλημα), με το περιουσιακό όφελος που απέσπασε να προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε 109.000 ευρώ.

Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στις φυλακές. Ο ίδιος υπηρετούσε στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου απολύθηκε το 2023, ενώ φαίνεται πως δύο χρόνια νωρίτερα είχε διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο καθώς δεν πλήρωνε τις συνδρομές του.

Για την υπόθεση αυτή είχε απολογηθεί στην ειδική ανακρίτρια οικονομικών εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Καθώς όμως δεν κατέβαλε το ποσό της εγγυοδοσίας, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του, το οποίο εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο, και έκτοτε βρισκόταν στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενος.

«Δεν “πατάς” πάνω σε γονιό όταν τον βλέπεις να πονάει»

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατέθεσαν ως μάρτυρες συγγενικά πρόσωπα ή μέλη οικογενειών ασθενών του (που στο μεταξύ έχουν αποβιώσει) ή και πρώην ασθενείς του που βρίσκονται εν ζωή. «Ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε με μεταστατικό καρκίνο και τον Μάιο του 2021 δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο γιατρό που τον παρακολουθούσε και μου πρότεινε να του δώσω 500 ευρώ για ένα φάρμακο από τις ΗΠΑ που δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα» είπε μάρτυρας και πρόσθεσε: «Το φάρμακο δεν ήρθε ποτέ και δεν χρειάστηκε γιατί ο πατέρας μου απεβίωσε. Μου επέστρεψε ένα μέρος των χρημάτων».

Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε ανήλικη ασθενή, ζήτησε και πήρε από την μητέρα της 3.000 ευρώ για φάρμακο το οποίο «έπρεπε να περάσει από Επιτροπή». «Δανείστηκα και τα έδωσα. Μου υποσχέθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα μου επιστρεφόταν. “Πάτησε” πάνω στην μετάσταση της κόρης μου, δεν “πατάς” σε γονιό όταν τον βλέπεις να πονάει» είπε η ίδια μάρτυρας.

Για ψεύτικες ελπίδες που πούλησε σε μελλοθάνατους, έκανε λόγο στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, χαρακτηρίζοντας προσχηματικά τα όσα είπε περί μεταμέλειας. Για αυτό το λόγο ζήτησε την καταδίκη του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οποία έγινε δεκτή από το Δικαστήριο. Εκτός από την 12ετή κάθειρξη οι δικαστές του επέβαλαν χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.