Επιθέσεις σκύλων: Τι φταίει πραγματικά και πώς μπορεί να προληφθούν τραγωδίες σαν της Ζακύνθου

Οι ακατάλληλες συνθήκες, η έλλειψη υποδομών αλλά και μέτρων ασφαλείας είναι μερικοί από τους λόγους όπου συνήθως οικόσιτα σκυλιά επιτίθενται στους κηδεμόνες τους. Μιλώντας στο newsit.gr για τις συχνές επιθέσεις που έχουν συμβεί αλλά και για το τραγικό συμβάν στην Ζάκυνθο που ένα πίτμπουλ κατασπάραξε ένα 2χρονο παιδάκι και άφησε την τελευταία του πνοή, η ευθύνη είναι τόσο των ζώων οσο και των ανθρώπων.

Η αγάπη και η προσφορά της οικογένειας του 2χρονου Λιον από την Ζάκυνθο για τα σκυλιά και για τα ζώα φαίνεται να μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη με τραγική κατάληξη.

Ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε ότι 30 δευτερόλεπτα έχασε από τα μάτια του το παιδί του και ο σκύλος το κατασπάραξε. Σε ένα σπίτι στην περιοχή Άγιος Λέοντας έμενε η εν λόγω οικογένεια, σε ένα σπίτι που φιλοξενούνταν πάνω από 25 σκυλιά, και πολλές φορές το ένα πάνω στο άλλο. Θα πρέπει οι οικογένειες να μαζεύουν πολλά αδέσποτα σκυλιά και αν ναι τι θα πρέπει να κάνουν; `Υπάρχουν ράτσες σκυλιών που πιο επιθετικές από κάποιες άλαλες και αν αποτελούν κίνδυνο για τα μικρά παιδιά; Τα αδέσποτα ζώα θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να προστατεύονται από κάποιες οικογένειες η από της δημοτικές αρχές; Μπορεί η συμπεριφορά των παιδιών να προκαλέσει κάποιες ράτσες σκυλιών; Όλα αυτά τα ερωτήματα καλούνται πλέον να τα διαχειριστούν και να δώσουν λύση οι ειδικοί και οι αρμόδιοι.

Με τον αριθμό των επιθέσεων σκυλιών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά να καταγράφεται 2000 ανά έτος οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για το πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύουμε τα σκυλιά αλλά και να εξηγούμε στα παιδιά την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν προς αυτά. Μπορεί πολλές φορές οι κοινή γνώμη με το που ακούει για επίθεση σκύλων να την συνδέει με κάποια συγκεκριμένη ράτσα αλλά αυτό δεν άπτεται της πραγματικότητας.

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή η επιθετική συμπεριφορά των σκύλων δεν έχει να κάνει μόνο με την ράτσα του σκύλου αλλά και από την οικογένεια που προέρχεται ένας σκύλος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εκτροφείς που μπορεί να συνεχίζουν την σύζευξη σκύλων με επιθετική συμπεριφορά στην “ανάγκη” της ζήτησης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα πιτμπουλ είναι επιθετικά και ότι όλα τα λαμπραντόρ είναι φιλικά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία που απαγορεύει μέχρι και σήμερα τα πιτπουλ και άλλες ράτσες, ωστόσο καταγράφονται επιθέσεις σε παιδιά από σκύλους. Βέβαια εκεί υπάρχουν πολλές δικλείδες για να ελέγξουν την καταγωγή του σκύλου, να δούμε να έχει εκπαιδευτεί και σε ποιον ανήκει», λέει ο Χρήστος Καραγιάννης, συμπεριφοριολόγος-κτηνίατρος.

Η εκπαίδευση και η επίβλεψη των σκυλιών

Εξαιρετικά καίριο ρόλο παίζει και η εκπαίδευση των σκύλων που καθορίζει και την συμπεριφορά του.

«Υπάρχει μια γενικότερη τάση της κοινής γνώμης να στοχοποιήσει τα σκυλιά τύπου Pitbull πως είναι επιθετικά και επικίνδυνα. Η συγκεκριμένη φυλή σίγουρα έχει την δυνατότητα να γίνει επιθετική με λάθος ανατροφή και χειρισμούς, κακές εμπειρίες ή και εγκατάλειψη. Κανένας σκύλος δεν γεννιέται επιθετικός. Σαφώς όταν μιλάμε για έναν μεγαλόσωμο δυνατό σκυλί με έντονα μαχητικά ένστικα, μιλάμε για έναν σκύλο που μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Όπως και δυστυχώς έγινε. Δεν είναι σωστό όμως να στοχοποιούμε την ομάδα των Pitbull επειδή “πουλάει” το όνομα στις ειδήσεις σαν να είναι όλα τα Pitbull επιθετικά. Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πως τα Pitbull ανά τα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν σε κυνομαχίες, σε καθήκοντα φύλαξης, σε κυνήγι θηραμάτων καθώς και σε χρέη νταντάς και συντροφιάς σε παιδάκια. Πρόκειται για μια φυλή που με την σωστή ανατροφή μπορεί να γίνει εξαιρετική με παιδιά, καθώς και αρκετά επιθετική με την λάθος ανατροφή», λέει ο εκπαιδευτής σκύλων Νίκος Καμπουράκης.

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου από την επίθεση ενός πίτμπουλ που ζούσε στην αυλή ενός σπιτιού μαζί με ακόμα τουλάχιστον 20 σκυλιά σε ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο κατέληξε από τραύματα του σκύλου.

«Το να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός σκύλων σε ένα σπίτι δεν είναι και το καλύτερο περιβάλλον πόσο μάλλον για ένα τέτοιο σκυλί που ήταν κακοποιημένο και σε κακή θρεπτική κατάσταση στο παρελθόν και μετά το κρατάς δεμένο την περισσότερη ημέρα. Τα παιδιά έχουν άλλη κίνηση και άλλη συμπεριφορά προς τα σκυλιά και γι αυτό θα πρέπει οπή γονείς να είχαν διπλά προσεκτικοί και όχι να επαναπαύονται επειδή είναι δεμένο και να αφήνουν το παιδί από την προσοχή τους. Το συγκεκριμένο πίτμπουλ μπορεί να έχει την προδιάθεση και είναι επιθετικό λόγω του παρελθόντος του και κρατώντας το δεμένο να φέρεται και να αντιδρά έτσι γιατί δεν μπορεί να φύγει για να προστατευτεί», αναφέρει μιλώντας στο newsit.gr o κτηνίατρος Χρήστος Καραγιάννης.

Σημαντικό είναι οι επαφές μεταξύ των σκύλων και παιδιών να γίνονται πάντα υπό την επιβλέψη ενηλίκων για να μην υπάρχουν άσχημα περιστατικά και αυτό γιατί ένας σκύλος μπορεί δει ένα μικρό παιδί ακόμα και σαν θήραμα.

«Ένα παιδάκι που πλησιάζει, μπορεί να εκληφθεί σαν απειλή ή σαν κάτι στρεσογόνο για έναν σκύλο, ακόμη και σαν θήραμα καθώς επρόκειτο για ένα μικρό σε ηλικία μωρό που ίσως κάνει απότομες κινήσεις, φωνές και ήχους, που ενας μη σωστά κοινωνικοποιημένος σκύλος δεν είναι εξοικειωμένος και μπορεί να αντιδράσει. Επαφές μεταξύ σκύλων και παιδιών σαφώς θα πρέπει να γίνονται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκων και υπό προϋποθέσεις», τονίζει ο Νίκος Καμπουράκης.

Εξετάζεται αμέλεια στην φύλαξη και στην διαχείριση του σκύλου

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την προστασία ζώων συντροφιά Ζακύνθου μιλάει στο newsit.gr για το τραγικό αυτό περιστατικό.

«Όταν έδωσε εντολή ο εισαγγελέας για να απομακρυνθεί το πίτμπουλ επικοινωνήσαμε με δυο εκπαιδευτές από την Πάτρα και ήρθαν για να το πάρουν. Μέχρι να φτάσουν είχε αναλάβει ο εκπαιδευτής σκύλος της αστυνομίας Ζακύνθου και το έβαλε σε ένα κλουβί και το φύλαξαν σε ένα ειδικό χώρο του δήμου. Όταν ήρθαν οι εκπαιδευτές από την Πάτρα το σκυλί μεταφέρθηκε στον Πύργο Ηλείας σε μία δομή που μπορεί αν του φιλοξενήσει και να του γίνουν κάποιες εξετάσεις. Από όσα έχω μάθει του έχουν πάρει κτηνίατροι αίμα και περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Ζακύνθου κ Κόκορης.

Οι γονείς τους παιδιού συνελήφθησαν, όπως επιβάλλει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή του εισαγγελέα, ενώ τους έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για την έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και 300 ευρώ για την στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης.