Ζάκυνθος: Ο πατέρας του 2χρονου που το κατασπάραξε το πίτμπουλ απαντά στις κατηγορίες – «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;»

Η τραγωδία στην Ζάκυνθο με ένα 2χρονο αγοράκι να χάνει τη ζωή του όταν το κατασπάραξε πίτμπουλ, έχει συγκλονίσει.

Τα ερωτήματα είναι πολλά, καθώς το πιτμπουλ το είχε βρει σε πολύ κακή κατάσταση η οικογένεια του παιδιού που είχε φιλοζωική δράση στην περιοχή που μένουν στη Ζάκυνθο και το είχε δεμένο στην αυλή, όταν συνέβη η τραγωδία.

Ό πατέρας του 2χρονου παιδιού, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 08.12.2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το τραγικό περιστατικό που συνέβη.

Εδώ και λίγες ώρες έχει γεννηθεί το ερώτημα εάν πρέπει να θανατωθεί η όχι το σκυλί που επιτέθηκε και σκότωσε το παιδί.

Ο πατέρας του 2χρονου είναι πολύ πικραμένος μέσα στον πόνο του καθώς κατηγορήθηκε από πολλούς ότι άφησε το παιδί μόνο του, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει. Όπως είπε πράγματι η μητέρα και η κόρη έλειπαν για ψώνια με τον μικρό. Βγήκε έξω για να βοηθήσει την μητέρα με τα ψώνια και τότε ήταν που διέφυγε της προσοχής του και συνέβη το μοιραίο.

«Τα έχουνε κάνει όλα μπάχαλο. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει. Μερικοί γελάνε, μερικοί βρίζουνε, μερικοί λένε ότι φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για τα παιδιά, είπε αρχικά ο άνδρας και τόνισε ότι όλα έγιναν από την κακιά τύχη για να καταστρέψει εμένα».

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα; τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ό,τι είμαι καλά και τα χάνω».

Σχετικά με το πώς συνέβη το περιστατικό ο πατέρας περιγράφει: «Επειδή εμείς ετιομαζόμασταν για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό κι επειδή έβρεχε κι εγώ κάνω και άλλες δουλειές και πήγαμε γρήγορα για να κατεβάσουμε τα πράγματα. Όχι έβρεχε, ψιχάλιζε. Το παιδί ήτανε μέσα στα πόδια μας, ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε όπως έπεφταν οι σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι, 10 μέτρα δεν ήταν και πήγα και άφησα τα πράγματα στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

Σχετικά με τις κατηγορίες που υπήρξαν ότι είχαν αφήσει μόνο το παιδάκι, ο πατέρας απαντά: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήγε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό;»

Όπως αναφέρει ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο πατέρας έριχνε μπουνιές στο αγριεμένο σκυλί για να μπορέσει να πάρει από τα δόντια του το παιδάκι που ήταν σε άσχημη κατάσταση.