Ανησυχία μετά την τραγωδία με το πίτμπουλ που κατασπάραξε 2χρονο στη Ζάκυνθο – Πάνω από 2500 επιθέσεις σκύλων σε έναν χρόνο

Η τραγωδία στη Ζάκυνθο με έναν σκύλο ράτσας πιτμπουλ να κατασπαράζει ένα 2χρονο παιδάκι μπροστά στα μάτια των γονιών του έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Δεν είναι όμως η πρώτη και μοναδική επίθεση από σκύλο, όμως αυτή είχε τραγικές συνέπειες, καθώς όχι πολύ μακριά χρονικά, υπήρξαν πολλά περιστατικά με επιθέσεις που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, όχι για τους σκύλους αλλά για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να εκπαιδεύουμε τους τετράποδους φίλους μας.

Λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα στο Πέραμα, ένα αγοράκι 12 χρόνων, δέχτηκε επίθεση από σκύλο που του προκάλεσε τραυματα στο χέρι.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον ίδιο μήνα, μία νεαρή φοιτήτρια δέχτηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά.

Τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα, ένας ηλικιωμένος δέχτηκε επίθεση από το ίδιο του το σκύλο, με τους αστυνομικούς να αναγκάζονται να το πυροβολήσουν για να σταματήσουν την επίθεση.

Ο ΕΟΔΥ έκανε μια έρευνα σχετικά με τις επιθέσεις σκύλων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2023 καταγράφηκαν 2.820 άνθρωποι που πήγαν σε δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα υγείας επειδή τους δάγκωσε σκύλος.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100.000 κατοίκους σημειώθηκαν περίπου 27 περιστατικά δαγκώματος.

Η συχνότητα δεν ήταν ίδια σε όλη τη χώρα, ανάλογα με την περιοχή, τα περιστατικά κυμάνθηκαν από πολύ λίγα (3 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους) έως αρκετά περισσότερα (73 ανά 100.000).

Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Στο 63% των περιστατικών καταγράφηκε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα.

Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών, ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου στη Ζάκυνθο

Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας του 2χρονου παιδιού.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απομονωμένη αυτή περιοχή για να εγκαταλείπουν τα «άχρηστα», για τους ίδιους, σκυλιά τους. Αυτή η απαράδεκτη τακτική ήταν που στοίχισε τελικά τη ζωή του 2χρονου, καθώς η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό και επέλεξε να φροντίσει το ζώο μέχρι να υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια.

«Γι’ αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω – γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου» είπε στο newsit.gr ο πατέρας του παιδιού.

Το πίτμπουλ το οποίο βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στο χωριό Άγιος Λέοντας, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση στο δρόμο.

Σημειώνεται ότι το σκυλί, βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.