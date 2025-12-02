Ελλάδα

Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Σέριφος
Σέριφος / EUROKINISSI

Τραγωδία στη Σέριφο καθώς ένας επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή στη Σέριφο από τον Πλοίαρχο του «Άρτεμις», ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Ελλάδα
