Ελλάδα

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών – Συνελήφθησαν 5 άτομα

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός
περιπολικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3.12.25) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI (Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση σπείρας εμπορίας ανθρώπων και δη ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σπείρα εξανάγκαζε τους ανήλικους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση. Ειδικότερα, ανάγκαζε τα παιδιά να πωλούν λαθραία τσιγάρα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός.

Παρέχεται, δε, προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
80
73
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo