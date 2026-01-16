Ελλάδα

Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου από συνομηλίκους του – Του έστησαν καρτέρι

Οι έξι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι όπως και οι γονείς τους που είχαν συλληφθεί
Ξυλοδαρμός 16χρονου από ανήλικους στην Ερέτρια
Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ερέτριας από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου από έξι συνομήλικούς του το απόγευμα της Τρίτης (13.9.25).

Ο 16χρονος που περπατούσε μαζί με την κοπέλα του και έναν φίλο του σε δρόμο της Ερέτριας δέχθηκε επίθεση από ομάδα έξι ατόμων. Αιμόφυρτος στο έδαφος και με σπασμένο το σαγόνι από τον άγριο ξυλοδαρμό του ο μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star, οι έξι ανήλικοι άρχισαν να καταδιώκουν με τα πατίνια τους τον 16χρονο. Του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν. Αφού ολοκλήρωσαν το «έργο» τους, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, το έβαλαν στα πόδια.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στάθηκε το γεγονός οι έξι μαθητές του Γυμνασίου άρχισαν να ενοχλούν την κοπέλα του ανήλικου. Εκείνος τους ζήτησε τον λόγο και λίγες ώρες αργότερα, η ομάδα των έξι του έστησε καρτέρι.

Οι φίλοι του θύματος ειδοποίησαν την αστυνομία και συνελήφθησαν έξι ανήλικοι όπως και οι γονείς τους. «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

