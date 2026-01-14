Ελλάδα

Ερέτρια: Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – Στο «Παίδων» μεταφέρθηκε ο τραυματίας

Στο επίκεντρο των ερευνών ξυλοδαρμός που έγινε λίγες ώρες νωρίτερα μεταξύ μαθητών έξω από σχολείο - Χειροπέδες και σε 5 γονείς για παραμέληση εποπτείας
Στο νοσοκομείων «Παίδων» Αγία Σοφία μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 16χρονος ο οποίος φέρεται πως έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 6 ανήλικων, στην Ερέτρια.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) στην Ερέτρια, όταν κάτω από άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο, οι 6 ανήλικοι προσέγγισαν τον 16χρονο και φέρεται πως ξεκίνησαν να τον χτυπούν με μανία σε πρόσωπο και σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, τράπηκαν σε φυγή.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων της Αθήνας καθώς τα τραύματα στη γνάθο του χαρακτηρίζονται ως σοβαρά.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Συνολικά συνέλαβαν 6 ανήλικους (ανάμεσά τους 2 αδέλφια) αλλά και 5 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Οι 2 από αυτούς έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Οι αρχές εκτιμούν από αυτός ο ξυλοδαρμός συνδέεται με άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο που έγινε την ίδια ημέρα, έξω από σχολείο της Ερέτριας. Σε εκείνο το περιστατικό, μαθητές Γυμνασίου φέρεται πως πιάστηκαν στα χέρια με μαθητή Λυκείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας από τους εμπλεκόμενους.

Τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα.

