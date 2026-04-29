Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Κορυδαλλό: Βρέθηκαν κινητά και ναρκωτικά

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών κρατουμένων ενώ ένας ακόμη συνελήφθη
Φυλακές Κορυδαλλού
Στο πλαίσιο των ερευνών που έκανε η ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά και χώρους των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 γραμμάρια κάνναβης σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης.

Η επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, το πρωί της Τρίτης (28.04.2026). Στο πλαίσιο των ερευνών έγιναν έλεγχοι σε έξι κελιά και σε έντεκα εγκλείστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών κρατουμένων για κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη, καθώς βρέθηκε να κατέχει εκτός από κινητά τηλέφωνα και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

