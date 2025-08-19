Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Νεκρός χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου

Νεκρός ένας άνδρας περίπου 40 χρόνων στην Αμφιλοχία μετά από εργατικό δυστύχημα το βράδυ της Δευτέρας (19.08.2025). Η τραγωδία έγινε όταν το μηχάνημα έργου στο οποίο επέβαινε, ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας εργάζονταν τις βραδινές ώρες σε υπό κατασκευή φράγμα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το μηχάνημα έργου ανετράπη και έτσι εγκλωβίστηκε από κάτω του, αναφέρει το e-maistros.gr για το σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.