Ελλάδα

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Νεκρός χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου

Το βαρύ μηχάνημα ανετράπη με αποτέλεσμα ο χειριστής να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Νεκρός ένας άνδρας περίπου 40 χρόνων στην Αμφιλοχία μετά από εργατικό δυστύχημα το βράδυ της Δευτέρας (19.08.2025). Η τραγωδία έγινε όταν το μηχάνημα έργου στο οποίο επέβαινε, ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας εργάζονταν τις βραδινές ώρες σε υπό κατασκευή φράγμα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το μηχάνημα έργου ανετράπη και έτσι εγκλωβίστηκε από κάτω του, αναφέρει το e-maistros.gr για το σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα – Ήταν αδελφός 38χρονου εγκληματία
Πώς καλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ τη δολοφονία του 47χρονου - Ο αδελφός του ήταν κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού ενώ φαίνεται πως ήταν το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης
Άνδρας
16
Newsit logo
Newsit logo