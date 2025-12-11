Συμβαίνει τώρα:
Ερμιόνη: 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο – Έκλεισε προληπτικά το σχολείο

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση - Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ για τα κρούσματα
Λουκέτο σε πόρτα σχολείου
Φωτογραφία αρχείου ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI

Τουλάχιστον 30 μαθητές σχολείου στην Ερμιόνη ξεκίνησαν να εμφανίζουν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι αρχές έκλεισαν προληπτικά το εν λόγω Γυμνάσιο σήμερα (11.12.2025), ενώ πιθανότητα θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή ώστε να γίνει απολύμανση και οι αρμόδιες αρχές να εκμεταλλευτούν το 4ήμερο για να σπάσουν την αλυσίδα μετάδοσης.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν συνολικά 300 μαθητές.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση. Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους πριν την εκδρομή.

Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

