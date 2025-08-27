ΕΣΥ: Όλες οι αλλαγές που έρχονται από Σεπτέμβριο με την ψηφιακή μεταρρύθμιση

Σε μια νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) από τον Σεπτέμβριο. Τηλεϊατρική, ψηφιακός φάκελος υγείας και άλλες αλλαγές που θα εφαρμοστούν στα νοσοκομεία, υπόσχονται να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Μεγάλα έργα που αφορούν την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ και τα οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά από τώρα και έως τον Ιούλιο του 2026, φιλοδοξούν να εξαλείψουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος Υγείας, όπως είναι οι «χαμένες εξετάσεις» και οι ατελείωτες αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία.

Στόχος των έργων αυτών -σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας- είναι η δημιουργία ενός ΕΣΥ πιο σύγχρονου, ακόμη και σε σύγκριση με τα πιο ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά συστήματα.

Τα έργα που θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο

Η αρχή της νέας ψηφιακής εποχής για το ΕΣΥ θα γίνει από τον Σεπτέμβριο 2025 με την επέκταση της ψηφιοποίησης όλων των ιατρικών φακέλων, αρχείων και εξετάσεων σε 127 νοσοκομεία.

Πρόκειται για μια δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Τόνοι χαρτιού, -εξετάσεις και ιατρικοί φάκελοι ασθενών- στοιβάζονται στα σκοτεινά και μουχλιασμένα υπόγεια πολλών νοσοκομείων, αναμένοντας την ψηφιοποίησή τους.

Στο επίκεντρο ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Στην καρδιά της ψηφιακής μεταρρύθμισης του ΕΣΥ βρίσκεται ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ), ο οποίος στην πλήρη εξέλιξή του θα προσφέρει στον πολίτη ολοκληρωμένη πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή (κινητό, υπολογιστή, λαπτοπ, τάμπλετ).

Ο ΕΗΦΥ θα περιλαμβάνει διαγνώσεις, εξετάσεις (εργαστηριακές και απεικονιστικές) και όλη την ατομική ηλεκτρονική συνταγογράφηση του πολίτη, καταργώντας την ανάγκη για ντοσιέ, CD και έντυπα αποτελέσματα εξετάσεων σε … σακούλες.

Με 1,6 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και διασύνδεση με τα νοσοκομεία μέσω του συστήματος RIS-PACS για αποθήκευση και άμεση προβολή απεικονιστικών εξετάσεων, ο ΕΗΦΥ εξελίσσεται στη «ραχοκοκκαλιά» της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα.

Η πλήρης κάλυψη των νοσοκομείων θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Πρόληψη: Σύστημα πρόβλεψης κινδύνου Health Monitoring και Healthflix

Παράλληλα, πάνω σε αυτή την τεράστια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Health Monitoring, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζεται στις εξετάσεις των πολιτών και το οποίο θα προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τραχήλου μήτρας, ενώ θα εντοπίζει έγκαιρα καρδιαγγειακά νοσήματα και θα καταγράφει αυτόματα κλινικές σημειώσεις.

Επίσης, άλλα μεγάλα έργα που αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο της Υγείας στη χώρα μας είναι τα εξής:

Τον Νοέμβριο 2025, προχωρά η ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της κυκλοφορίας των φαρμάκων, μέσω μηχανισμού ιχνηλάτησης.

Τον Δεκέμβριο 2025, θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία ο «Σύμβουλος Υγείας» μια εφαρμογή -διασυνδεδεμένη με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ)- που θα παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις πρόληψης και υγείας.

Την ίδια περίοδο θα είναι διαθέσιμη και η πλατφόρμα Healthflix, μια δωρεάν webTV για θέματα υγείας και σωστής ενημέρωσης.

Από τον Ιανουάριο 2026, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν τηλεσυνεδρίες με γιατρούς, ενώ θα λειτουργεί και το νέο ψηφιακό σύστημα προγραμματισμού απογευματινών χειρουργείων.

Τον Φεβρουάριο 2026, θα ξεκινήσει η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής και η αναβάθμιση του ΕΚΑΒ με σύστημα γεωεντοπισμού για τα ασθενοφόρα.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου έρχεται τον Ιούλιο 2026, με τη συνταγογράφηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Εργαλεία που αλλάζουν ριζικά την εξυπηρέτηση του πολίτη

Εργαλεία που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εμπειρία του πολίτη στην επαφή του με το σύστημα υγείας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, είναι τα εξής:

eΡαντεβού: Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία διαχειρίζεται πάνω από 600.000 ραντεβού τον μήνα, μειώνοντας την αναμονή, από σχεδόν 1 μήνα σε 5 ημέρες.

1566: Νέα τηλεφωνική γραμμή πολλαπλών καναλιών για πληροφορίες, καθοδήγηση και πλοήγηση στον δαίδαλο του ΕΣΥ.

Δίκτυο Τηλεϊατρικής: 305 σταθμοί και 3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας, για κάλυψη νησιών και απομονωμένων περιοχών.

«Έξυπνο βραχιολάκι» στα ΤΕΠ: Μειώνει τον χρόνο αναμονής κατά περίπου 4 ώρες μέσω ψηφιακής ταυτοποίησης ασθενών.

Γεωεντοπισμός ασθενοφόρων: Επιτρέπει ταχύτερη και πιο στοχευμένη διακομιδή.

Εφαρμογές για τους χρόνιους πάσχοντες

Ο Ψηφιακός Ογκολογικός Φάκελος και το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών θα επιτρέπουν την πλήρη παρακολούθηση του ογκολογικού ασθενή, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία.

Εφαρμογές για κινητά θα ενημερώνουν ασθενείς και συνοδούς, με το Θεαγένειο να πρωτοπορεί στην εφαρμογή της νέας πρακτικής.

Η πλατφόρμα αξιολόγησης εμπειρίας ασθενών δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράζουν παράπονα και σχόλια, τα οποία θα παρακολουθούν οι διοικήσεις των νοσοκομείων.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία DRGs επιτρέπει ακριβή κοστολόγηση και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Tέλος, η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων έχει ήδη περιορίσει τις αναμονές άνω των 6 μηνών κατά 33%, μειώνοντας τα προγραμματισμένα χειρουργεία από 60.110 στα περίπου 40.000.

Πηγή: onalert.gr