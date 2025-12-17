Ελλάδα

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030 για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών: Ένας νέος οδικός χάρτης

Η στρατηγική αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία χάραξης δημόσιας πολιτικής, ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
REUTERS
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Σε μια εποχή που οι ψηφιακές απειλές εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό, η Ελλάδα προχωρά στην υιοθέτηση μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας για την περίοδο 2026–2030.

Ο νέος αυτός οδικός χάρτης για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις για τη χώρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ατενίζοντας το μέλλον, η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας αποτυπώνει τη διαδικασία μετάβασης της χώρας σε μια ώριμη φάση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Βασισμένη σε λεπτομερή ανάλυση του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος απειλών, η στρατηγική αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία χάραξης δημόσιας πολιτικής, ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της χώρας, με έμφαση στη γνώση και στις δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής αναδείχθηκε μέσα από δημόσια διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, ενισχύοντας τη σαφήνεια και την επιχειρησιακή εστίαση των στρατηγικών επιλογών. Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησης για αποτελεσματικότερο συντονισμό και συνεργασία στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας.

Η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος ενός ενισχυμένου θεσμικού πλαισίου, που περιλαμβάνει τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 (NIS2) και την ψήφο των νόμων 5086/2024 και 5160/2024. Αυτοί οι νόμοι εισάγουν διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και νέες υποχρεώσεις για τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας τους μηχανισμούς εποπτείας και διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, δήλωσε: «Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030 θέτει ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο, αρωγό στο κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η στόχευσή μας είναι να αξιοποιούν την τεχνολογία με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Ελλάδα
