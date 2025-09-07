Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Σε πλήρη λειτουργία από την Πρωτοχρονιά του 2026 – Ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη στο myHealth app

Στην τελική του φάση μπαίνει ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) έως το τέλος του 2025 και την πλήρη παραγωγική λειτουργία του από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης από την 89η ΔΕΘ.

Μιλώντας στην εκδήλωση της ΗΔΙΚΑ με θέμα «Η υγεία σου στα χέρια σου: Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς» στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε:

«Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ήδη τώρα που μιλάμε δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και θα είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από 1η Ιανουαρίου του 2026», προσθέτοντας ότι «φτάσαμε απολύτως στα ορόσημα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».

Ραντεβού με γιατρούς από 1η Οκτωβρίου με ένα «κλικ»

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και με όλα τα δημόσια νοσοκομεία μέσω του myHealth app, κάτι που θα προσθέσει 7 εκατομμύρια ραντεβού στη βάση δεδομένων.

«Πρακτικά το να κλείσεις ραντεβού με γιατρό στην Ελλάδα από 1η Οκτωβρίου θα είναι υπόθεση που δεν θα ξαναπασχολήσει κανέναν Έλληνα και καμία Ελληνίδα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ήδη με την εφαρμογή ο μέσος χρόνος αναμονής μειώθηκε «από τους τρεις μήνες στις τρεις μέρες».

Ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενταχθεί στο myHealth app ένας ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη (chatbot), ο οποίος θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους χρήστες. Ο χρήστης θα μπορεί να δίνει φωνητικές εντολές πχ για αναζήτηση φαρμάκων, αποστολή εξετάσεων στον γιατρό ή κλείσιμο ραντεβού. «Ακόμη και οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να το χρησιμοποιούν εύκολα. Θα μιλούν και η εφαρμογή θα εκτελεί την εντολή», ανέφερε.

«Δεν θα χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Θα του μιλάς, θα του λες ”βρες μου τι πήρα χτες” και θα στο βγάζει’. Θα λες ”πώς να κλείσω ραντεβού” και θα σου κλείνει ραντεβού αυτόματα. Θα λες ”στείλε στο γιατρό τις εξετάσεις μου” και θα τις στέλνει μόνο του», ανέφερε ο υπουργός, δίνοντας απάντηση και στην αγωνία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας που δεν γνωρίζουν τη χρήση της τεχνολογίας . Παράλληλα υπογράμμισε ότι με την εξέλιξη αυτή η ζωή θα γίνει ευκολότερη, τα ιατρικά λάθη λιγότερα και ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αγωγή του, να μην ξεχνά να πάρει τα φάρμακά του.

Ψηφιακά Ογκολογικά Συμβούλια: Μία «επανάσταση» στη θεραπεία του καρκίνου

Ο υπουργός στάθηκε και στο έργο του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, το οποίο επί 25 χρόνια ήταν το πάγιο αίτημα της κοινότητας καρκινοπαθών και πλέον λειτουργεί αποτελώντας το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των θεραπειών των ογκολογικών ασθενών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ψηφιακό Ογκολογικό Συμβούλιο το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά στο Θεαγένειο και επεκτείνεται σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

«Ρυθμίσαμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και πλέον μπορούν να συνδεθούν όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας και οι ογκολογικές μονάδες των επαρχιακών νοσοκομείων να συνδεθούν με τον Ψηφιακό Ογκολογικό Συμβούλιο» σημείωσε.

Με το νέο σύστημα, οι ογκολόγοι σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας θα μπορούν να συνεργάζονται εξ αποστάσεως με συναδέλφους τους από εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας καλύτερες και πιο σύγχρονες θεραπείες στους ασθενείς.

«Ένας ογκολόγος που π.χ. είναι στο νοσοκομείο Σερρών θα μπορεί για τον ασθενή του να μπαίνει στο Ψηφιακό Ογκολογικό Συμβούλιο, να καλεί πέντε συναδέλφους του απ’ τα καλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και να εξετάζουν την περίπτωση του ασθενούς και τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν τη θεραπεία του», ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας τη διαφορά με την έως τώρα πρακτική, όπου ο ασθενής έπρεπε να ταξιδέψει με τον φάκελό του για να πάρει δεύτερη γνώμη.

«Μιλάμε για επανάσταση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η νέα δυνατότητα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και κλινικές μελέτες, ενώ «είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε σε όλη την ΕΕ».

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Αυτή είναι η Ελλάδα του gov.gr»

Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος υπογράμμισε τη συμβολή της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του συστήματος Υγείας.

«Αυτό το οποίο μου αρέσει να λέω γιατί ισχύει είναι πως αυτή εδώ είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η γρήγορη και αποτελεσματική Ελλάδα. Είναι η υγεία που κάνει τη διαφορά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της τα λάθη του παρελθόντος και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφέρθηκε μάλιστα στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», που θα εγκατασταθεί στο Λαύριο το 2026, και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης «ώστε η Ελλάδα να μη χρειάζεται να εισάγει τεχνολογία αλλά να τη δημιουργεί η ίδια».