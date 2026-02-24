Ελλάδα

Έβρος: Σε «Red Code» από τις πλημμύρες – Καλύφθηκαν 150.000 στρέμματα γης, κρίσιμες οι επόμενες 36 ώρες

Μεγάλες ανησυχίες για τις πλημμυρισμένες περιοχές στον Έβρο, φόβοι για νέες ρίξεις αναχωμάτων
Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες συνεχίζονται και προκαλούν ρήξεις σε αναχώματα, με τις κατοικημένες περιοχές να αυξάνονται όλο και περισσότερο, αφού οι δρόμοι έχουν γίνει λίμνες και ο ποταμός έχει υπερχειλίσει.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκε εκ νέου από σήμερα (24.02.2026) η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμύρων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Συνολικά, έχουν καλυφθεί από νερό 150.000 στρέμματα γης στην περιοχή, ενώ οι αρχές κρίνουν κρίσιμες τις επόμενες 36 ώρες.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Προβλήματα στο Διδυμότειχο

Τεράστιος όγκος νερού έχει καλύψει το Διδυμότειχο, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 24ωρα. Μάλιστα, αναμένεται να πέσει μεγαλύτερος όγκος, με τα προβλήματα να αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, τα νερά που είχαν πλημμυρίσει τον κάμπο πέρασαν τις σιδηροδρομικές γραμμές, το τσιμεντένιο προστατευτικό τοιχίο που είχε κατασκευαστεί παλαιότερα και μπήκαν στα πρώτα σπίτια στο χωριό Πύθιο.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ενημέρωσε αμέσως Περιφέρεια και Δήμο Διδυμοτείχου για την πολύ άσχημη εξέλιξη, για την οποία άλλωστε ο ίδιος και οι συγχωριανοί του ήταν ανήσυχοι και την προεξοφλούσαν με την κατάσταση που υπήρχε στα αναχώματα και γενικότερα στον κάμπο του χωριού.

