Ευελπίδων: Μετά το όπλο και μαχαίρια – Τα εντόπισε η Δικαστική Αστυνομία σε ζευγάρι

Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για δικηγόρο που έφερε περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα και υπό τον αυστηρότερο έλεγχο που έκαναν σήμερα Πέμπτη (26.2.26) οι αστυνομικοί στην είσοδο των δικαστηρίων στην πρώην σχολή Ευελπίδων, βρήκαν ζευγάρι με δύο μαχαίρια στην κατοχή του.

Στον έλεγχο που τους διενεργήθηκε, στις τσάντες τους, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια 16 εκατοστών το καθένα. Άμεσα, συνελήφθησαν και θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία. Ερωτηθέντες πού πήγαιναν, φέρεται να απάντησαν ότι επισκέπτονταν την Εισαγγελία Ανηλίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, η σημερινή εικόνα στις εισόδους των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων ήταν τελείως διαφορετική, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε πολίτη που εισερχόταν στο χώρο των δικαστηρίων.

Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν ουρές κατά την είσοδο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.