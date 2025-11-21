Ελλάδα

Ευλογιά προβάτων: Εισαγγελική παρέμβαση από Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα

Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο
ΚΟΠΑΔΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΠΑΔΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Την εισαγγελική παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκάλεσαν οι καταγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα για παραβατικές πρακτικές από πλευράς κτηνοτρόφων σε πολλούς νομούς της χώρας, αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κώστας Τσιάρας είχε παραδώσει φάκελο με στοιχεία στον Ανώτατο Εισαγγελέα, κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για αθέμιτες πρακτικές και πλημμελή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται με σκοπό τον περιορισμό τη ζωονόσο που έχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας με κατεπείγουσα παραγγελία του προς όλες τις Εισαγγελίες της χώρας όπου έχουν παρουσιαστεί κρούσματα της νόσου, ζητά να διακριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα όπως αυτό που αφορά την  παραβίαση  των μέτρων για την πρόληψη ή διάδοση μεταδοτικών ασθενειών ( άρθρο 285 ΠΚ).

Με την παραγγελία του, ο κ. Τζαβέλας απευθύνεται στους εισαγγελείς Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας,  Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα και δεν φαίνεται να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα αποφυγής εξάπλωσης της ευλογιάς.

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας, με την παραγγελία του ζητά να διακριβωθεί αν γίνεται:

Α. Παράλειψη δήλωσης των νεκρών ζώων ώστε να ακολουθήσει η υγειονομική ταφή τους, εκ μέρους των κτηνοτρόφων

Β. Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων

Γ. Παράνομη εισαγωγή  στην Ελλάδα– έστω, σε μικρή κλίμακα –  μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και  παράνομος εμβολιασμός αιγοπροβάτων με αυτά

Δ. Προτροπές μέσω δηλώσεων από πολιτικούς και αγροτοσυνεταιριστές για μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά για χρήση μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τα οποία, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας

Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο.

