Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία βουλευτές, για 7 η δικογραφία στο αρχείο

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Απριλίου, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

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Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Οι διώξεις

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες στους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τη βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, τον βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο και τον βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.

Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Στο αρχείο η δικογραφία για επτά βουλευτές

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως επισημαίνεται, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα απαλλακτικά δεδομένα.

Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη των εν εξελίξει ερευνών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.