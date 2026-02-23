Ευρυτανία: Νεκρός ο 74χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν στο Βελούχι – Βρέθηκε η σορός του σε χαράδρα

Νεκρός εντοπίστηκε ο 74χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν από το περασμένο Σάββατο (21.02.2026) στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Η σορός βρέθηκε σε χαράδρα στο Βελούχι Ευρυτανίας και τα ρούχα του παραπέμπουν σε αυτά που φορούσε ο 74χρονος την μέρα που χάθηκε. Αναμένεται η ανάρσυσή της σορού για να γίνει και επίσημα η ταυτοποίηση.

Από νωρίς το πρωί, drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών επιχειρούσαν από αέρος, ελέγχοντας συστηματικά χαράδρες και χιονισμένες πλαγιές για τον εντοπισμό του ορειβάτη. Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα κατευθύνονταν προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά ίχνη του αγνοούμενου.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις πήραν μέρος και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και την Κυριακή οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά, καθώς η πυκνή ομίχλη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν ασφαλή συνέχιση των ερευνών, αναγκάζοντας τα συνεργεία να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο.

Στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 74χρονου, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα έμπειρο ορειβάτη, με πολυετή δράση και πολλές αναβάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η σορός θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι αρχές εξετάζουν αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά προβλήματα, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την αδιαθεσία που είχε εκδηλώσει, ή αν σχετίζεται με την παρατεταμένη έκθεσή του στις χαμηλές θερμοκρασίες.



