Κρήτη: Εξοργιστικό βίντεο – Οδηγός κάνει προσπέραση 8 αυτοκινήτων σε στροφή

Μάλιστα προσπαθεί να προσπεράσει και φορτηγό που βρίσκεται μπροστά του ενώ πλησιάζει σε νέα στροφή με μηδενική ορατότητα
Μία ακόμα εγκληματική συμπεριφορά στην άσφαλτο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά ένας οδηγός καταγράφεται σε βίντεο να προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα πάνω σε στροφή, σε δρόμο στην Κρήτη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβασαν» οι «Όψεις του Ηρακλείου» στο Facebook, ο οδηγός κινείται σε επαρχιακό ορεινό δρόμο στην Κρήτη έχοντας περιορισμένη ορατότητα.

Παρότι τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται μέσα στα όρια ταχύτητας, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κάνει αλλεπάλληλες προσπεράσεις.

Συγκεκριμένα, προσπερνά συνολικά οκτώ αυτοκίνητα σε στροφή, χωρίς να έχει επαρκή εικόνα της κυκλοφορίας στο αντίθετο ρεύμα.

Μάλιστα, προσπαθεί να προσπεράσει και φορτηγό που βρίσκεται μπροστά του, ενώ πλησιάζει σε νέα στροφή με μηδενική, ουσιαστικά, ορατότητα.

Το γεγονός πως δεν είχε ορατότητα, δεν φάνηκε να τον ενοχλεί ή να τον φοβίζει…

 

Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, υπάρχει στο οδόστρωμα, διπλή γραμμή, που σημαίνει ότι απαγορεύεται η προσπέραση.

