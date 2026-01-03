Εύβοια: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στην Εύβοια καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια σε περιοχή της Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο 50χρονος είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημάδια ζωής γι’ αυτό και ανησύχησαν οι δικοί του άνθρωποι με αποτέλεσμα να ενημερώσουν την αστυνομία.

Οι αρχές πήγαν στο σημείο και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση.