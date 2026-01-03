Ελλάδα

Εύβοια: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση για να βρει τα αίτια κάτω από τα οποία ο άνδρας «έφυγε» από την ζωή
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στην Εύβοια καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια σε περιοχή της Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο 50χρονος είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημάδια ζωής γι’ αυτό και ανησύχησαν οι δικοί του άνθρωποι με αποτέλεσμα να ενημερώσουν την αστυνομία.

Οι αρχές πήγαν στο σημείο και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
144
113
71
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo