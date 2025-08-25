Συμβαίνει τώρα:
Εύβοια: Ανήλικος άναψε φωτοβολίδα και προκάλεσε φωτιά – Τον «συνέλαβαν» κάτοικοι

Τόσο ο ανήλικος όσο και η μητέρα του κλήθηκαν από την πυροσβεστική να καταθέσουν για το περιστατικό
Φωτιά
EUROKINISSI

Ένας 14χρονος και μία φωτοβολίδα «κρύβονταν» πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι (25.08.2025) στην Εύβοια. Ο ανήλικος μάλιστα «πιάστηκε» από τους κατοίκους μέχρι να φτάσει στο σημείο το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

Όλα έγιναν το μεσημέρι στην περιοχή Λευκαντί της Εύβοιας, όταν ο 14χρονος βρήκε τη φωτοβολίδα πάνω σε παλιό ψυγείο σε εξωτερικό χώρο. Τότε αποφάσισε να την ανάψει με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στον απέναντι λόφο και να προκαλέσει τη φωτιά.

Οι κάτοικοι που έσπευσαν στο σημείο «συνέλαβαν» τον ανήλικο για να τον υποδείξουν ως ένοχο στις αρχές.

Φωτοβολίδα
Η φωτοβολίδα που άναψε ο ανήλικος

Τόσο ο ανήλικος όσο και η μητέρα του κλήθηκαν από την πυροσβεστική να καταθέσουν για το περιστατικό.

