Εύβοια: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Δρόμοι και πεζοδρόμια έγιναν ποτάμια, δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε

Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εύβοια, με δρόμους να πλημμυρίζουν και να κάνουν τις συνθήκες για μετακίνηση των πολιτών ακόμη πιο δύσκολες.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της κακοκαιρίας, στον παραλιακό δρόμο του Αλιβερίου, από Κάραβο προς Ρίφι στην Εύβοια, στο ύψος που βρίσκεται η πρώην επιχείρηση με τις νεροτσουλήθρες, η θάλασσα έχει «καταπιεί» τον δρόμο λόγω των ισχυρών ανέμων και έχει πλημμυρίσει όλο το σημείο.

Οι οδηγοί λοιπόν που έχουν σκοπό να περάσουν απο εκεί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και κατά προτίμηση να επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο.

Ακόμα στην παραλία του Αλμυροποτάμου, τα ισχυρά κύματα «σάρωσαν» τον παραλιακό δρόμο, μεταφέροντας φερτά υλικά, κλαδιά και σκουπίδια, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό της θάλασσας έφτασε μέχρι το πεζοδρόμιο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Η ένταση των ανέμων και ο κυματισμός προκάλεσαν εικόνες καταστροφής, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο δυνατά φαινόμενα των τελευταίων μηνών.

Συγκεκριμένα ακόμα ένα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων αφού δέντρο ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε σε κεντρικό δρόμο. Άμεσα στο σημείο έφτασε ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος με συνεργεία του Δήμου και απομάκρυναν αμέσως το δέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο δρόμο.

Μάλιστα για την Εύβοια είχε ανακοινωθεί κόκκινη προειδοποίηση για τις πρωινές ώρες, ενώ περισσότερες ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να «χτυπήσουν» την περιοχή εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).