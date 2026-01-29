Συμβαίνει τώρα:
Εύβοια: Μπουρίνι ξήλωσε στέγαστρα αυτοκινήτων σε σούπερ μάρκετ – Πλημμύρισαν δρόμοι από την κακοκαιρία

Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματία
Το σημείο της καταστροφής στο σουπερ μαρκετ / evima.gr

Η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε την Εύβοια είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ σούπερ μάρκετ ήρθε αντιμέτωπο με ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε εξωτερική εγκατάστασή του.

Σύμφωνα με το evima.gr, δυνατοί άνεμοι και η σφοδρότητα των φαινομένων είχαν ως αποτέλεσμα να ξηλωθούν και τα στέγαστρα αυτοκινήτων στον χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ της Εύβοιας, προκαλώντας υλικές ζημιές και αναστάτωση στους πολίτες.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές είναι εκτεταμένες και απαιτείται άμεση αποκατάσταση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν περαιτέρω προβλήματα.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312, καθώς τα στέγαστρα έπεσαν πάνω σε κολώνα φωτισμού, για να προσφέρουν βοήθεια εάν χρειαστεί.

Συγκεκριμένα έκλεισαν τον δρόμο για να αποκατασταθεί η κολώνα που έχει πάρει κλήση προς τον κεντρικό δρόμο.

Η κακοκαιρία έφερε έντονο μπουρίνι και ισχυρή χαλαζόπτωση στην Εύβοια και όπως κατέγραψε το evionline.gr δρόμοι στην περιοχή του Πέι Δοκού στο Δήμο Χαλκιδέων έγιναν ποτάμια. 

Αυτοκίνητα προσπαθούν να διασχίσουν με δυσκολία τους δρόμους με κάποια να μην τα καταφέρνουν.

