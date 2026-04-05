Εύβοια: Οκτώ αγνοούμενοι σε φαράγγι – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (05.04.2026) για οκτώ ανθρώπους που αγνοούνται στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το βράδυ Κυριακής η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι 8 άτομα έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και σπεύδουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα των ατόμων βρέθηκε σε αυτή τη θέση παραμένουν άγνωστες, ωστόσο η προτεραιότητα των διασωστών είναι η γρήγορη προσέγγιση πριν η νύχτα δυσκολέψει περαιτέρω τις έρευνες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Χαράλαμπο Τσώκο: «Έχουμε τηλεφώνημα ότι υπάρχουν οχτώ ορειβάτες που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Έχουν δώσει στίγμα όμως για το πού βρίσκονται και, απ’ ό,τι γνωρίζω, υπάρχει επικοινωνία μαζί τους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν άτομα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, καθώς και εθελοντές που τους αναζητούν. Έχει κληθεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ωστόσο πιστεύω ότι θα εντοπιστούν σύντομα, γιατί υπήρξε και προχθές παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προχθές επρόκειτο για τρεις κοπέλες, ενώ σήμερα είναι οχτώ άτομα συνολικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω απευθείας επικοινωνία μαζί τους, η επικοινωνία γίνεται μέσω της Πυροσβεστικής.

Έχουν δώσει τοπωνύμιο και στίγμα και η περιοχή είναι γνωστή τόσο στους εθελοντές όσο και στους πυροσβέστες της Χαλκίδας. Εκτιμώ ότι θα χρειαστούν περίπου δύο ώρες πεζοπορίας από το σημείο που θα αφήσουν τα οχήματα οι δυνάμεις, για να φτάσουν σε αυτούς. Δεν γνωρίζω αν πρόκειται για μία παρέα ή κάτι άλλο».