Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες – Δείτε εικόνες

Κάτω υπό άγνωστες συνθήκες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια / eviaonline-gr

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (11.03.2026) στην Εύβοια. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα όχημα αναποδογύρισε.

Το τροχαίο συνέβη στη Λάμψακο, χωρίς να απαιτηθούν ενέργειες απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν και να διασφαλίσουν την κατάσταση. Ωστόσο, πριν από την άφιξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, δύο άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους και για τη διασφάλιση της περιοχής, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. 

