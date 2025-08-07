Ελλάδα

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονη για εμπρησμούς – Κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές σε δάση στη Νέα Αρτάκη και στα Ψαχνά

Η κατηγορούμενη προσέγγιζε τα σημεία με το αυτοκίνητό της, κατέβαινε και στη συνέχεια έβαζε φωτιά
Την Παρασκευή (8.8.2025) αναμένεται να απολογηθεί η 56χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται ότι για εμπρησμό και συγκεκριμένα ότι βρίσκεται πίσω από δύο φωτιές στην Εύβοια

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η 56χρονη γυναίκα φέρεται να προκάλεσε δύο πυρκαγιές με αναπτήρα σε δασικές εκτάσεις, το Σάββατο 2 Αυγούστου, στη Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκιδέων και στα Ψαχνά Ευβοίας πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Παρασκευή.

Η κατηγορούμενη προσέγγιζε τα σημεία με το αυτοκίνητό της, κατέβαινε και στη συνέχεια έβαζε φωτιά. Υπήρξε συλλογή μαρτυριών που την εμφάνιζαν ως υπαίτια πρόκλησης των πυρκαγιών από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση.

Η γυναίκα που διατηρεί, κατά το ίδιο δημοσίευμα, κατάστημα εστίασης σε περιοχή του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

