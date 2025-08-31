Εύβοια: Βρέθηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Μία σημαντική ανακάλυψη, έγινε τυχαία στην Εύβοια, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών, βρέθηκε νεκροταφείο από τον 19ο αιώνα.

Το χριστιανικό νεκροταφείο, φαίνεται να χρονολογείται γύρω στο 1821 και εντοπίστηκε το Σαββατο 30.08.2025 κάτω από την περιοχή του Αγγελή Γοβιού στην Καστέλλα.

Το σημαντικό εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον Βιολογικό Καθαρισμό και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί περίπου επτά τάφοι.

Στο σημείο παρενέβη άμεσα η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες προχώρησε σε παράκαμψη από το σημείο με στόχο να διευκολυνθούν οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και να συνεχιστεί το έργο χωρίς να υπάρξει φθορά στα ευρήματα.