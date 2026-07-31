Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο γαλλικό προξενείο και στο κτίριο του ΕΒΕΑ – Προηγήθηκαν προειδοποιήσεις και για άλλα κτίρια

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (31.7.26) στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε δύο κτίρια της οδού Ακαδημίας.

Φάρσα αποδείχθηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας τόσο στο προξενείο της Γαλλίας και στον ΕΒΕΑ αλλά στην πρεσβεία της Αιγύπτου και στο ΒΕΑ.

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Έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτήρια, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στο κέντρο της Αθήνας, δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11.00 το πρωί άγνωστοι τηλεφώνησαν στο προξενείο της Γαλλίας και την πρεσβεία της Αιγύπτου και ισχυρίστηκαν ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έγινε το ίδιο για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν γίνει και πάλι απειλητικά τηλεφωνήματα για το γαλλικό προξενείο και το ΕΒΕΑ, που επίσης είχαν αποδειχθεί φάρσες.