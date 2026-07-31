Σέρρες: Ιερείς έκλεψαν την παράσταση σε πανηγύρι – Ο ένας τραγούδησε «Της Γερακίνας γιος» και ο άλλος χόρεψε ζεϊμπέκικο

Μια ξεχωριστή και γεμάτη κέφι στιγμή χάρισαν δύο ιερείς σε πανηγύρι στις Σέρρες, με το βίντεο να γεμίζει χαμόγελα σε όσους το είδαν και να δείχνει ένα πιο ανθρώπινο και προσιτό πρόσωπο από τους ανθρώπους της εκκλησίας.

Μια όμορφη και απρόσμενη στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο πανηγύρι της Τριανταφυλλιάς Σερρών. Δύο ιερείς έκλεψαν τις εντυπώσεις, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

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Ο ένας από τους δύο πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Της Γερακίνας γιος», με τον κόσμο να τον συνοδεύει με χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος ιερέας δεν άντεξε στο άκουσμα της μουσικής και σηκώθηκε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Οι παρευρισκόμενοι τον καταχειροκρότησαν, του πετούσαν χαρτοπετσέτες και τον ενθάρρυναν, χαρίζοντας στο πανηγύρι μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.