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Θεσσαλονίκη: Τσακάλι δάγκωσε στο πρόσωπο 4χρονη και το έσερνε από την πλάτη

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση, με τους γονείς του παιδιού και θαμώνες της ταβέρνας να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν το άγριο ζώο και να ελευθερώνουν το 4χρονο κοριτσάκι από τα δόντια του
Ασθενοφόρο
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (30.7.26) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση πιθανότατα από τσακάλι ενώ βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο ταβέρνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00. Το παιδί έπαιζε στην αυλή του καταστήματος, όταν ένα άγριο ζώο, ενδεχομένως τσακάλι, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και του επιτέθηκε. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και το έσυρε για περίπου πέντε έως έξι μέτρα.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση, με τους γονείς του παιδιού και θαμώνες της ταβέρνας να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν το άγριο ζώο και να απεγκλωβίσουν το 4χρονο.

Το κοριτσάκι υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, ενώ είναι εμφανή τα σημάδια από τα δαγκώματα του ζώου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

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