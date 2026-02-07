Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης του.

Τέσσερις μήνες μετά το έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς κατατέθηκε αγωγή με αίτημα να κηρυχθεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας ανάξιος κληρονόμος.

Η προσφυγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατατέθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία στρέφεται κατά του ανιψιού της, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Ζητεί να αποκλειστεί από κάθε κληρονομικό δικαίωμα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη στενότερη συγγενή του 68χρονου, ο οποίος δεν είχε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαθήκη που φέρεται να συνέταξε ο άτυχος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία μαρτύρων. Το έγγραφο ανοίχθηκε με εισαγγελική εντολή στο Πρωτοδικείο Πύλου και, σύμφωνα με το περιεχόμενό του, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας φέρεται να μεταβιβάζεται στον ανιψιό.

Ο τελευταίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» και από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας έχει ξεκινήσει επαφές με τοπικούς φορείς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του κάμπινγκ ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται, με τη δικογραφία να παραμένει ανοιχτή. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια Καλαμάτας και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να κληθούν για καταθέσεις και άλλα πρόσωπα, καθώς οι έρευνες προχωρούν σε όλα τα επίπεδα.